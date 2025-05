Takahashia japonica cos’è e come combattere la cocciniglia parassita che infesta il Nord Italia

La Takahashia japonica, conosciuta come cocciniglia dai filamenti cotonosi, sta causando problemi alle piante del Nord Italia, infestando specie come aceri e agrumi. Riconoscibile per i suoi ovisacchi bianchi e cotonosi, questo parassita può compromettere la salute vegetale. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche della Takahashia japonica e forniremo strategie efficaci per combattere la sua diffusione.

