Tajani e l’interesse per il macrobiota intestinale | i diplomatici invitati tutti a un congresso per volere del ministro

Nonostante la guerra in Ucraina e il massacro nella Striscia di Gaza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha «fortemente voluto» che tutto il personale diplomatico della Farnesina si recasse al ministero per partecipare alla conferenza «L'importanza del microbiota intestinale». Un incontro organizzato «nell'ambito della convenzione tra l'Università Cattolica e il ministero», in cui lo stesso ministro prenderà parola. Alla conferenza presente anche Tajani. Dopo la mattinata trascorsa alla Camera per un'informativa urgente sulla guerra a Gaza e sui piani militari del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Antonio Tajani, mercoledì 28 maggio alle 15, si recherà alla conferenza dove terrà anche un intervento in conclusione dei lavori...