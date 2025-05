Tagli del 70% alle manutenzioni delle strade provinciali Grave errore ripristinare i fondi

La recente decisione del Governo di ridurre del 70% i fondi per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali solleva gravi preoccupazioni tra i vertici del sistema regionale e nazionale. Questa scelta, sancita dalla legge di bilancio 2025 e dal DL Milleproroghe, rischia di compromettere la sicurezza e la qualitĂ delle infrastrutture stradali, evidenziando l'urgenza di ripristinare adeguate risorse per garantire un servizio efficiente e sicuro.

"Condividiamo la forte preoccupazione espressa dai vertici del nostro sistema, regionale e nazionale, per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, decisa dal Governo attraverso la legge di bilancio 2025 e il DL Milleproroghe".

