Tagli alle Infrastrutture Aricò smentisce | Ridotti solo i fondi delle ex Province

In risposta alle preoccupazioni sui tagli alle infrastrutture in Sicilia, l'assessore Aricò chiarisce che i fondi sono stati ridotti solo per le ex province. Sottolinea che non ci sono attualmente provvedimenti statali contro le risorse destinate a opere viarie o ferroviarie. Il governo Schifani si impegnerà a proteggere gli interessi dell'Isola qualora emergessero minacce a progetti fondamentali per la mobilità.