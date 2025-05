Tagli ai fondi per le infrastrutture siciliane Barbagallo PD | E' inaccettabile

Il governo Meloni ha deciso di ridurre drasticamente i fondi destinati alle infrastrutture siciliane, sottraendo circa 3 miliardi di euro per dirottarli verso le già privilegiate regioni del Nord Italia. L’esponente del Partito Democratico, Barbagallo, definisce questa scelta "inaccettabile", evidenziando l'impatto negativo sui progetti vitali per lo sviluppo della Sicilia e il rischio di aggravare le disuguaglianze regionali.

"E' inaccettabile l'ennesimo taglio di risorse perpetrato dal governo Meloni ai danni della Sicilia. Cosa ancora più grave se questi fondi sottratti alla Sicilia, complessivamente circa 3 miliardi di euro, vengono dirottati alle già ricche regioni del Nord Italia. Tagliare di oltre 70% le somme...

