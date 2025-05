Tacente | scongiurata esternalizzazione asili nido ringraziamo il commissario Perrotta

La recente deliberazione della commissaria straordinaria Giuliana Perrotta di investire 2,5 milioni di euro nel bilancio per il prossimo anno educativo rappresenta una vittoria per la comunità di Taranto. Questa decisione scongiura l'esternalizzazione degli asili nido, assicurando la continuità di un servizio pubblico fondamentale per le famiglie. Un passo importante verso la tutela del welfare infantile nella città.

Accolgo con favore la decisione della commissaria straordinaria Giuliana Perrotta di deliberare una variazione di bilancio di 2,5 milioni di euro per il prossimo anno educativo, garantendo così la prosecuzione del servizio pubblico nei nove asili nido comunali di Taranto. È un intervento importante, che non si limita alla gestione ordinaria, ma che assume un significato politico e sociale profondo. Preservare la natura pubblica degli asili nido significa difendere un presidio fondamentale per le famiglie, per il personale educativo e, soprattutto, per i più piccoli. È proprio attraverso un'educazione di qualità fin dalla prima infanzia che si pongono le basi per una comunità più equa, accogliente e coesa...

