taberna itaca festival della cucina greca

Dal 6 all’8 giugno, Cinisello Balsamo ospita "Taberna Itaca", il Festival della Cucina Greca organizzato da Tipico Eventi. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura ellenica attraverso i sapori, i profumi e le tradizioni del Peloponneso. Piazza Gramsci si trasformerà in un autentico angolo di Grecia, dove tutti potranno gustare piatti tipici e vivere esperienze uniche. Vi aspettiamo per celebrare insieme questo viaggio culinario!

Dal 6 all’8 giugno Tipico Eventi torna a Cinisello Balsamo con un nuovo gustosissimo format! Siete tutti invitati a TABERNA ITACA, il Festival della Cucina Greca, un evento per celebrare la penisola ellenica fra cultura, sapori, profumi e tradizioni del Peloponneso! Piazza Gramsci verrà addobbata... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - taberna itaca, festival della cucina greca

