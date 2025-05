Tabellone Coppa Italia 2026 Milan-Juve e Napoli-Inter possibili semifinali

La Coppa Italia 2026 si preannuncia entusiasmante, con Milan-Juve e Napoli-Inter come possibili semifinali. Il Bologna, campione in carica, guida il tabellone, mentre la Lazio si trova di fronte una sfida ardua contro il Diavolo. La Roma attende il Torino, mentre l’attenzione si sposta anche sulla Supercoppa Italiana, in avvicinamento alla nuova stagione calcistica.

Si riparte con il Bologna campione in carica che sarà testa di serie. La Lazio rischia subito il Diavolo, mentre la Roma attende il Torino Finita la stagione calcistica italiana, è già tempo di pensare alla prossima. Sono già note le gare delle semifinali di Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita, con i campioni d’Italia del Napoli che saranno opposti al Milan, mentre i vincitori della Coppa Italia del Bologna se la vedranno con l’ Inter. In base alla classifica di Serie A, è possibile stilare anche gran parte del tabellone della prossima Coppa Italia 2026. Bologna campione in carica della Coppa Italia (LaPresse) – Calciomercato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tabellone Coppa Italia 2026, Milan-Juve e Napoli-Inter possibili semifinali

Cosa riportano altre fonti

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: preliminari, 32esimi, 16esimi, ottavi, quarti e semifinali; Coppa Italia, prende forma il tabellone 2025/26: le sfide e i possibili incroci; Coppa Italia 2025-26, il tabellone dei 32esimi di finale; Coppa Italia, prende forma il tabellone 2025-2026: Catanzaro al via contro il Sassuolo ·. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tabellone Coppa Italia 2026, Milan-Juve e Napoli-Inter possibili semifinali - Le news Coppa Italia svelano il tabellone del 2026. Possibili semifinali tra Milan (o Lazio) e Juventus da un lato e Napoli-Inter dall'altro ... 🔗Secondo calciomercato.it

Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 2025/26: si parte ad agosto, questi i match in programma - La stagione 2024-25 si è ormai conclusa ma quella 2025/26 è già alle porte. Il primo torneo a tornare sarà, come sempre, la Coppa Italia. Già nel prossimo agosto. 🔗Segnala calciomercato.com

Coppa Italia 2025-26, il tabellone dei 32esimi di finale - Terminata un'altra stagione si pensa già a quella successiva e in particolare alla Coppa Italia 2025-26: ecco il tabellone completo ... 🔗Come scrive gianlucadimarzio.com

TABELLONE COPPA ITALIA 2022/23