Szczesny rimane o no al Barcellona? Scelta fatta ecco quale sarà il futuro dell’ex portiere della Juventus Tutti i dettagli

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, è pronto a rimanere al Barcellona. Secondo il giornalista Piotr Kozminski, la decisione sul suo futuro è stata presa, con un nuovo contratto all’orizzonte. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa scelta in vista della prossima estate.

Szczesny resterà al Barcellona? Decisione presa sul futuro dell’ex portiere della Juventus. Tutti i dettagli in vista dell’estate. Secondo il giornalista Piotr Ko?mi?ski, Wojciech Szczesny è vicino a firmare un nuovo contratto con il Barcellona dopo la positiva stagione appena conclusa. Mancano ancora alcuni passaggi formali ma il Barça è convinto di includere l’ex Juventus nella rosa della prossima annata. La firma sul nuovo accordo arriverà presto. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Szczesny rimane o no al Barcellona? Scelta fatta, ecco quale sarà il futuro dell’ex portiere della Juventus. Tutti i dettagli

