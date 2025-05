Sydney Sweeney sul flop di Madame Web | Mi sono divertita a farlo è tutto quello che conta per me

Sydney Sweeney, protagonista di "Madame Web", riflette sul flop del film al botteghino, dichiarando che l'importante per lei è stata l'esperienza e il divertimento durante le riprese. A più di un anno dal clamoroso insuccesso, l'attrice condivide il suo punto di vista su un progetto che ha suscitato diverse opinioni tra critici e pubblico, ma che per lei resta un momento significativo nella sua carriera.

Sydney Sweeney sul flop di Madame Web: “Mi sono divertita a farlo, è tutto quello che conta per me” A più di un anno dal clamoroso flop al botteghino, la star di Madame Web, Sydney Sweeney ha rivelato la sua sincera opinione sul fallimento al box office del film. Oltre a Sweeney, il film vedeva tra i suoi interpreti Dakota Johnson, Isabela Merced, Celeste O’Connor, Emma Roberts, Adam Scott e Tahar Rahim. Con un pessimo 11% di share su Rotten Tomatoes e un incasso mondiale di 100 milioni di dollari per Box Office Mojo, Madame Web è ampiamente considerato un fallimento totale. Ha anche segnato l’ennesimo tentativo fallito della Sony di emulare il successo del Marvel Cinematic Universe... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

