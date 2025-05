Svolto con successo il primo intervento robotico in Regione per il tumore del rene

Il primo intervento di chirurgia robotica per il tumore del rene in regione è stato realizzato con successo dall'équipe di urologia dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, guidata dal dott. Oliviero Lenardon. Questa innovativa procedura rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro il cancro renale, offrendo nuove speranze ai pazienti. L'operazione ha dimostrato l'efficacia della tecnologia robotica in ambito chirurgico.

È stato portato a termine con successo un intervento di chirurgia robotica su un paziente affetto da un voluminoso tumore del rene. A compierlo è stato il team di urologia dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone diretta dal dott. Oliviero Lenardon. L'operazione L’intervento è... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Svolto con successo il primo intervento robotico in Regione per il tumore del rene

Ne parlano su altre fonti

Svolto con successo il primo intervento robotico in Regione per il tumore del rene; Regione, sbloccate indennità per il personale dei pronto soccorso: più di 5 milioni di euro; Pronto intervento in caso di infarto. Primi soccorsi grazie all’app Dae; Infortunati o colti da malore, quattro interventi in 48 ore per escursionisti in difficoltà da parte del Sasu. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Al Gaslini svolto con successo il primo intervento di neurostimolazione cerebrale - È stato eseguito con successo, per la prima volta all’Istituto Giannina Gaslini, un intervento di stimolazione cerebrale profonda (DBS, Deep Brain Stimulation) tramite innesto di elettrodi, su una ... 🔗Da msn.com

All'ospedale di Enna primo intervento di chirurgia robotica - Un braccio meccanico ha scritto una pagina nuova nella storia della sanità ennese. All'ospedale Umberto I è stato eseguito con successo il primo intervento di chirurgia robotica. (ANSA) ... 🔗Come scrive ansa.it

A Varese primo intervento di impianto cocleare in Italia eseguito con robot - VARESE, 7 luglio 2022-Si è svolto con successo, questa mattina, nelle sale operatorie dell’Ospedale Del Ponte di Varese, il primo intervento in Italia per il posizionamento di un impianto cocleare con ... 🔗Secondo varese7press.it

10 errori da evitare nel Primo Soccorso