Svetlana la donna dei record | Lo sport dà emozioni uniche

Svetlana Moshkovich, atleta paralimpica siberiana, ha saputo trasformare una tragedia personale in una straordinaria avventura sportiva. Dopo un incidente nel 2004 che le ha cambiato la vita, Svetlana ha trovato la forza di ricominciare, conquistando il record mondiale di handbike al Velodrome di Tissot. La sua storia dimostra come lo sport possa offrire emozioni uniche e ispirare a superare ogni limite.

Svetlana Moshkovich è un’atleta paralimpica nata in Siberia che ha ottenuto il record mondiale di handbike al Velodrome di Tissot. Nel 2004 ha avuto un incidente in macchina che le ha provocato una lesione alla spina dorsale. Dopo anni di riabilitazione e interventi ha conosciuto l’handbike, uno sport di cui si è innamorata e le ha cambiato la vita. Cosa l’ha portata a fare handbike? "La prima volta ero in Germania a fare uno stage in un albergo e lì ho visto un gruppo di ragazzi in carrozzina, sembravano molto felici e mi raccontarono che erano delle guide turistiche di uno sport non tanto conosciuto, l’handbike... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svetlana, la donna dei record: "Lo sport dà emozioni uniche"

