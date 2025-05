Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa | da recitare il 27 novembre e di ogni mese

Scopri la significatività della supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, da recitare il 27 novembre in occasione dell'anniversario dell'apparizione a Rue du Bac. Questa preghiera, da praticare ogni mese e in momenti di bisogno, rappresenta un forte momento di fede e devozione. Scopri come e quando recitarla per ricevere conforto e protezione.

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della. L'articolo Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 novembre e di ogni mese proviene da La Luce di Maria... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 novembre e di ogni mese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Supplica della Medaglia Miracolosa da recitare ogni 27 del mese - La supplica si recita il 27 novembre nella festa della Medaglia Miracolosa, e anche il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. Chiediamo attraverso questa potente preghiera alla Madonna, la pace ... 🔗Segnala lalucedimaria.it

27 novembre, memoria liturgica della Beata Vergine della Medaglia Miracolosa - La Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa dal 1894 si festeggia il 27 novembre alle ore 17.00, ovvero, come recita la Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, «proprio nel giorno ed ora ... 🔗korazym.org scrive

Fa tappa a Saluzzo il pellegrinaggio della statua della Verginella Medaglia Miracolosa - Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario ... 🔗Riporta targatocn.it

May 27, the Supplication to Our Lady of the Miraculous Medal to ask for many graces!