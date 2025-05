Supplenze ATA al termine delle lezioni | quando è possibile la proroga al 30 giugno

L'articolo esplora la possibilità di prorogare i contratti di supplenza breve e temporanea per il personale ATA, come richiesto da diverse istituzioni scolastiche. L'Ufficio scolastico territoriale di Torino ha evidenziato le esigenze delle scuole, che si concentrano sulla continuità del servizio fino al 30 giugno, permettendo una gestione più fluida delle attività scolastiche anche dopo la conclusione delle lezioni.

Come scrive l'Ufficio scolastico territoriale di Torino, numerose istituzioni scolastiche hanno segnalato l’esigenza di prolungare i contratti di supplenza breve e temporanea del personale ATA, la cui scadenza coincide con il termine delle lezioni, fino al 30 giugno. L'articolo Supplenze ATA al termine delle lezioni: quando è possibile la proroga al 30 giugno ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

