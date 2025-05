Superman | svelato il look di Metamorpho il design è sorprendentemente fedele ai fumetti

Nel crescente entusiasmo per il reboot di Superman, è stata svelata la prima immagine dell'action figure di Metamorpho. Il design, sorprendentemente fedele ai fumetti, presenta alcune novità visive che promettono di affascinare i fan. Con l'uscita del film diretta da James Gunn, emergono nuovi dettagli sui personaggi secondari, arricchendo l'attesa per questa attesissima pellicola.

È stata diffusa la prima immagine dell'action figure di Metamorpho dal reboot di Superman: il design rimane fedele ai fumetti, con alcune novità visive. Con l'uscita nelle sale di Superman sempre più vicina, cominciano a trapelare nuovi dettagli sui personaggi secondari del film diretto da James Gunn. Tra le novità più interessanti spicca Metamorpho, alias Rex Mason, il cui aspetto è stato svelato in anteprima da McFarlane Toys attraverso una nuova action figure ufficiale. Le prime immagini, pubblicate sui canali social del brand, offrono uno sguardo ravvicinato a questa reinterpretazione dell'Element Man... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: svelato il look di Metamorpho, il design è sorprendentemente fedele ai fumetti

Su questo argomento da altre fonti

Superman: James Gunn chiarisce i dubbi sul ruolo di Rick Flag Sr.; David Corenswet è Superman: svelato il look fedele ai fumetti nel nuovo film DC; David Corenswet è Superman: svelato il look fedele ai fumetti nel nuovo film DC; Superman: svelata l'identità di uno dei personaggi più misteriosi del film di James Gunn. 🔗Cosa riportano altre fonti

Superman: svelato il look di Metamorpho, il design è sorprendentemente fedele ai fumetti - È stata diffusa la prima immagine dell'action figure di Metamorpho dal reboot di Superman: il design rimane fedele ai fumetti, con alcune novità visive. 🔗msn.com scrive

David Corenswet è Superman: svelato il look fedele ai fumetti nel nuovo film DC - Un nuovo scatto ufficiale mostra per la prima volta per intero il Superman di David Corenswet, con un look che richiama quello classico dei fumetti DC. 🔗Lo riporta msn.com

Superman di James Gunn: il trailer svela dettagli su Metamorpho e le sue teorie - Il film "Superman" di James Gunn, in uscita il 9 luglio 2025, presenta Metamorpho, interpretato da Anthony Carrigan, e alimenta teorie su alleanze e conflitti con Lex Luthor. 🔗Secondo ecodelcinema.com

Why The War Machine became Iron Patriot in the MCU Revealed