Superman | il reboot di James Gunn sarà il film più breve sull’Uomo d’Acciaio degli ultimi 38 anni

Il reboot di Superman firmato James Gunn segna un cambio di passo anche sul fronte della durata, stabilendo un record inaspettato tra i film sull'Uomo d'Acciaio. Con il nuovo Superman di James Gunn pronto a inaugurare ufficialmente l'universo cinematografico DCU, ogni dettaglio suscita grande interesse tra i fan. Ma, sorprendentemente, a colpire stavolta non è tanto la trama o il cast, quanto la durata del film. Secondo quanto riportato dall'affidabile account DC Film News su X (ex Twitter), Superman avrà una durata di 122 minuti. L'informazione sarebbe arrivata direttamente ai distributori internazionali, in vista della prossima apertura delle prevendite... 🔗 Leggi su Movieplayer.it