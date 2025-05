SuperEnalotto oggi 27 maggio 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Oggi, martedì 27 maggio 2025, si svolge una nuova estrazione del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto, con un montepremi di 5,5 milioni di euro in palio. Seguici in diretta a partire dalle 20.00 per scoprire i numeri vincenti e tutte le ultime novità sul gioco della fortuna, dopo che l'ultimo "6" è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 marzo.

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 27 maggio 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 5,5 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi 27 maggio 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

