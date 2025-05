Superbike l’ombra di Jonathan Rea sulla sella di Andrea Iannone? Il britannico punterebbe una Ducati GoEleven

Nell'aria ci sono tensioni intorno ad Andrea Iannone, attuale pilota del Team Go Eleven in Superbike, dopo che si sono diffuse voci su un possibile arrivo di Jonathan Rea. La leggenda britannica sarebbe interessata a una Ducati della squadra per la stagione 2026, mettendo a rischio il futuro dell'abruzzese. Scopriamo le ultime novità su questo intrigante scenario.

Andrea Iannone rischia il posto in Superbike? Queste sono le ultime voci giunte dalla Germania, dove sono state pubblicate indiscrezioni relative a un ambizioso progetto del Team Go Eleven (attuale squadra del trentacinquenne abruzzese) in vista della stagione 2026. In buona sostanza, la struttura fondata da Gianni Ramello e oggi diretta da Denis Sacchetti starebbe valutando la possibilità di schierare una seconda moto, raddoppiando così i propri sforzi. Non solo, la testata tedesca speedweek.com sostiene che vi sarebbe l’ambizione di attirare Jonathan Rea, il sei volte Campione del Mondo Superbike che, dopo aver abbandonato Kawasaki, non ha mai trovato la propria dimensione in Yamaha, Teoricamente, il trentottenne britannico è legato alla Casa di Iwata anche per il prossimo anno, ma non bisogna dimenticare come da questa stagione lo sponsor tra il Factory Team Yamaha e il Team Go Eleven sia il medesimo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, l’ombra di Jonathan Rea sulla sella di Andrea Iannone? Il britannico “punterebbe” una Ducati GoEleven

