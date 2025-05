Sunset Jam primo appuntamento con le Jam Session al Chiosco

Scopri il ritmo del tramonto con le "Sunset Jam"! A partire dal 28 maggio 2025, ogni mercoledì alle 20, il Chiosco di Padova ospiterà jam session uniche curate da Riccardo di Vinci e Paolo Andriolo. Un evento aperto a tutti, dove musicisti e appassionati potranno incontrarsi e condividere la passione per la musica in un'atmosfera magica e coinvolgente. Non mancare!

Il Chiosco via Ariosto 10 - Padova 28 maggio 2025 alle 20 Sunset Jam primo appuntamento con le Jam Session al Chiosco curate da Riccardo di Vinci e Paolo Andriolo Dettagli Ogni mercoledì, al tramonto, a partire dal 28 maggio, al Chiosco ci sarà un appuntamento speciale aperto a tutti i... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sunset Jam primo appuntamento con le Jam Session al Chiosco

