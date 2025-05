Summer Camp al museo di San Giovanni

Scopri il "Summer Camp al Museo" di San Giovanni Valdarno, un'esperienza unica per bambini e ragazzi, dove arte, creatività e storia si intrecciano. Dal 27 maggio 2025, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea propongono attività coinvolgenti per un'estate all'insegna dell'apprendimento e del divertimento. Un'occasione imperdibile per vivere il museo in modo innovativo!

Arezzo, 27 maggio 2025 – Summer Camp al museo di San Giovanni Arte, creatività e storia per un’estate speciale nei musei di San Giovanni Valdarno Per l’estate 2025 il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea organizzano il "Summer Camp al Museo", un’opportunità unica per i bambini dai 6 ai 10 anni di vivere quattro settimane all’insegna della scoperta, della creatività e della conoscenza. Durante il camp, i partecipanti saranno coinvolti in atelier creativi e laboratori artistici che li porteranno a riscoprire il territorio, la sua storia e il suo patrimonio culturale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer Camp al museo di San Giovanni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Summer Camp al museo di San Giovanni - Arezzo, 27 maggio 2025 – Summer Camp al museo di San Giovanni Arte, creatività e storia per un’estate speciale nei musei di San Giovanni Valdarno Per l’estate 2025 il Museo delle Terre Nuove e Casa ... 🔗Secondo lanazione.it

Aperte le iscrizioni al Summer Camp di Brescia Musei - Brescia. Fondazione Brescia Musei annuncia la nuova edizione del Summer Camp, la proposta estiva dei Musei alle famiglie della città, il camp estivo che propone una ricca offerta ludico didattica ... 🔗Da quibrescia.it

Fine della scuola, tornano i «Summer camp» di Brescia Musei - Ci saranno 10 diversi programmi durante la pausa estiva e per la prima volta potranno partecipare anche i piccoli che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ... 🔗Secondo giornaledibrescia.it

Summer Camp 2014 at the Coral Springs Museum of Art