Sulle spalle di Thuram La grande sfida di Marcus | Gioco contro i miei amici Per me vale ancora di più

Marcus Thuram, il nuovo gigante dell'Inter, affronta una sfida cruciale con determinazione e sorrisi. A Appiano Gentile, tra momenti di leggerezza con i compagni e la pressione del palcoscenico, l'attaccante affronta con serietà l'importanza delle sue performance, sottolineando quanto il gioco per lui significhi di più, specialmente quando si tratta di sfidare i suoi amici. Una storia di passione e impegno nel cuore del calcio.

APPIANO GENTILE (Como) La stazza imponente annuncia l’arrivo di Marcus Thuram da lontano. Un gigante che sorride, con i compagni e le persone che lavorano ad Appiano Gentile. Appena però si accendono le luci rosse del “rec“ in camera, lo sguardo si fa serissimo, le risposte diventano secche, non per forza diplomatiche ma col tono fermo. Non si scherza più, si ride giusto nel momento in cui, nella conferenza stampa del Media Day Uefa che apre la settimana di avvicinamento alla finale di Champions League, all’attaccante viene chiesto del rapporto con il padre Lilian. "Se lo sentirò prima della finale? Veramente lo sento tutti i giorni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sulle spalle di Thuram. La grande sfida di Marcus: "Gioco contro i miei amici. Per me vale ancora di più»

