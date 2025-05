sulle maglie del cesena ci sarà ancora il marchio della società di vendita di energia elettrica e gas

Il Cesena Calcio ha ufficialmente rinnovato la partnership con E.Co Energia Corrente, che continuerà a essere il main sponsor del club bianconero fino alla stagione sportiva 2025/2026. Fondata nel 2007 dal Consorzio per le Risorse Energetiche, E.Co conferma il proprio impegno nel sostenere il team, portando avanti una collaborazione di successo in ambito sportivo e energetico.

