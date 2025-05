Sul digitale i buoni esempi dalle scuole

L'articolo esplora il Premio Nazionale per l’Innovazione Digitale, giunto alla sua quinta edizione, che celebra i progetti più innovativi delle scuole secondarie di secondo grado. Attraverso esempi virtuosi, si evidenzia come l'uso del digitale possa promuovere cambiamento, inclusione e sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Razzante* Valorizzare i migliori progetti delle scuole secondarie di secondo grado che promuovono l’uso del digitale per favorire il cambiamento, l’inclusione e lo sviluppo delle competenze del futuro. È la finalità del Premio Nazionale per l’Innovazione Digitale, giunto alla quinta edizione e promosso Anitec-Assinform (Confindustria) in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con il patrocinio di Consiglio Nazionale Giovani, Fondazione Mondo Digitale, Save The Children e ScuolaZoo. Il Premio Nazionale per l’Innovazione Digitale si conferma un’iniziativa di riferimento nel panorama educativo grazie alla capacità di connettere scuole, imprese e territori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul digitale i buoni esempi dalle scuole

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sul digitale i buoni esempi dalle scuole - Razzante* Valorizzare i migliori progetti delle scuole secondarie di secondo grado che promuovono l’uso del digitale per favorire il ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Punto Digitale Facile: per la scuola - Al Punto Digitale Facile per imparare a (m)andare a scuola. A maggio e giugno i 20 sportelli del VCO a disposizione gratuitamente per illustrare (anche) le modalità di accesso ai servizi scolastici. 🔗Si legge su verbanianotizie.it

Domenico Maria, F. e la scuola digitale - La versione di latino ad esempio la metteva ... tradurre il termine con “buoni acquisto”, ma la funzione in sé non cambia. I voucher servono per acquistare i contenuti didattici digitali nel fulcro ... 🔗punto-informatico.it scrive

Scuola 4.0: aule innovative e ambienti digitali con il #PNRRistruzione