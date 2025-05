Sui treni del Piemonte le bodycam per la sicurezza di personale e viaggiatori

In Piemonte ha avuto inizio oggi la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security, parte del Gruppo FS Italiane. Per i prossimi quattro mesi, nove dispositivi saranno utilizzati per migliorare la sicurezza e la protezione di operatori e viaggiatori nelle stazioni e sui treni, rappresentando un passo significativo verso un trasporto pubblico più sicuro.

È partita oggi in Piemonte la sperimentazione delle bodycam del personale di FS Security (Gruppo FS Italiane). Per i prossimi quattro mesi, gli operatori avranno a disposizione nove dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. L'iniziativa, che prevede un'adesione su base volontaria, ha

