Stefano Sollima torna con "Suburra", film che evidenzia il suo talento come maestro dell'azione. Con protagonisti come Claudio Amendola, Pier Francesco Favino e Greta Scarano, la pellicola del 2015 ci trasporta nell'ombra del quartiere più malfamato di Roma, dove un ambizioso gangster mira a trasformare Ostia in un nuovo centro di potere. Scopri la trama avvincente, in onda su Rai Movie.

SUBURRA Rai Movie, ore 23.25. Con Claudio Amendola, Pier Francesco Favino e Greta Scarano. Regia di Stefano Sollima. Produzione Italia 2015. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Suburra era il nome del quartiere più malfamato dell'antica Roma. Ora un gangster romano vuol trasformare Ostia in una specie di Suburra moderna facendone una centrale del gioco d'azzardo. Ma il suo progetto è ostacolato da altri malavitosi e da politici corrotti. Ostia diviene il teatro di una feroce faida di gangsters. PERCHÈ VEDERLO Perché Sollima reduce dai successi televisivi di "Gomorra" si dimostra anche sul grande schermo, il nostro miglior regista d'azione... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Suburra", Sollima si dimostra anche sul grande schermo il nostro miglior regista d'azione

