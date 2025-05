Su Starlink il governo pare ancora confuso La frustrazione di Eutelsat

In una settimana dedicata alle politiche spaziali in Italia, la questione Starlink solleva perplessità tra il governo e la crescente frustrazione di Eutelsat. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha recentemente incontrato il commissario dell'Ue per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, mettendo in luce le sfide e le ambiguità che circondano l'implementazione dei servizi di connettività satellitare nel paese.

