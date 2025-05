Su decontribuzione salariale e Zona logistica speciale Meloni e Acquaroli si sono rimangiati le promesse

In un contesto di promesse mancate, il dibattito sulla decontribuzione salariale nella zona logistica speciale si intensifica. L'assessore regionale Goffredo Brandoni ha recentemente riconosciuto le difficoltĂ nell'attuazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Francesco Battistoni, alimentando critiche verso le politiche del governo Meloni e Acquaroli. Questo articolo esplora le implicazioni di questa situazione per la regione e i lavoratori coinvolti.

ANCONA - “Alla fine la veritĂ viene sempre a galla e oggi l’assessore regionale Goffredo Brandoni è stato costretto ad ammettere che l’ordine del giorno presentato lo scorso dicembre dall'onorevole Francesco Battistoni sull’estensione anche alla nostra regione della decontribuzione del 30% sul... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Su decontribuzione salariale e Zona logistica speciale Meloni e Acquaroli si sono rimangiati le promesse"

