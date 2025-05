Su decontribuzione salariale e Zona logistica speciale Meloni e Acquaroli si sono rimangiati le promesse

In questo articolo, analizziamo come le promesse sulla decontribuzione salariale in relazione alla zona logistica speciale siano state disattese dalla Regione Marche, con l'assessore Goffredo Brandoni che ammette la realtà dei fatti. Le dichiarazioni dell'onorevole Francesco Battistoni, fatte lo scorso dicembre, pongono interrogativi sulla coerenza delle politiche attuate dalla giunta Meloni e Acquaroli.

ANCONA - "Alla fine la verità viene sempre a galla e oggi l'assessore regionale Goffredo Brandoni è stato costretto ad ammettere che l'ordine del giorno presentato lo scorso dicembre dall'onorevole Francesco Battistoni sull'estensione anche alla nostra regione della decontribuzione del 30% sul...

