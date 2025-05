Studenti uniti per i figli del docente scomparso Una raccolta fondi per sostenere due giovani orfani

La comunità scolastica di Teramo si mobilita per sostenere i due figli orfani di un docente scomparso prematuramente in un tragico incidente stradale. Gli studenti, con grande solidarietà, hanno avviato una raccolta fondi per garantire un futuro migliore ai giovani, dimostrando che l'unione fa la forza nei momenti di difficoltà.

La comunità scolastica di Teramo ha risposto con straordinaria generosità alla tragica scomparsa di un insegnante di 55 anni, deceduto in un incidente stradale sull'autostrada A25 nella notte del 23 maggio. L'articolo Studenti uniti per i figli del docente scomparso. Una raccolta fondi per sostenere due giovani orfani ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

