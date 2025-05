Studente minore aggredito e rapinato in zona autolinee | ancora emergenza sicurezza per i giovani di Latina e provincia

Il recente episodio di aggressione e rapina ai danni di un sedicenne presso la stazione degli autobus di Latina solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nella zona. Questo atto di violenza, avvenuto ieri mattina, evidenzia la crescente emergenza sicurezza che affligge la cittĂ e la provincia, richiamando l'attenzione su un problema che richiede urgente attenzione e interventi concreti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La stazione degli autobus di Latina è tornata ad essere teatro di un episodio di violenza giovanile, con un sedicenne aggredito e rapinato mentre si trovava nel terminal dei bus. L’aggressione, che ha avuto luogo nella mattina di ieri, riaccende l’attenzione sulla sicurezza dell’area e sulle problematiche legate alla presenza di bande giovanili, spesso protagoniste di atti delinquenziali. La rapina. L’incidente si è verificato poco prima delle 8:30 quando il ragazzo, un sedicenne residente a Latina e studente in un istituto scolastico del capoluogo, è sceso da un bus e si è trovato improvvisamente circondato da tre giovani stranieri... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Studente minore aggredito e rapinato in zona autolinee: ancora emergenza sicurezza per i giovani di Latina e provincia

Se ne parla anche su altri siti

Nuova aggressione alle autolinee di Latina: studente sedicenne rapinato e picchiato - Ancora violenza alla stazione degli autobus di Latina, tornata purtroppo a essere teatro di gravi episodi. Ieri mattina, un sedicenne ... 🔗Secondo latinapress.it

Studente aggredito e rapinato in via Balbi, arrestato un 36enne - Genova. Aggredito e derubato dello zaino in via Balbi: è successo a uno studente ventenne fuori sede, che ha subito segnalato l’accaduto al 112 consentendo così ai poliziotti di bloccare il ... 🔗Da msn.com

Studente 17enne circondato e rapinato dal branco davanti a scuola - Uno studente di 17 anni è stato ferito con un coltello a una gamba e portato in ospedale dopo essere stato aggredito e rapinato. L'episodio ieri nei pressi dell'Istituto superiore Severi Correnti ... 🔗Come scrive rainews.it