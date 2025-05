Studente incatenato e cori contro Meloni | la premier accolta tra le proteste

Questa mattina, un studentessa del liceo Minghetti di Bologna ha attirato l'attenzione incatenandosi davanti alla scuola per opporsi all'approvazione del dl Sicurezza. La protesta ha coinciso con la visita della premier Giorgia Meloni in città per l'assemblea nazionale di Confindustria e il tour al Tecnopolo, generando cori di dissenso da parte di manifestanti.