Studente di terza media organizza torneo di tennis dedicato a Giulia Cecchettin

Un giovane tennista, Alessandro Buffa, studente di terza media al Collegio vescovile Pio X, ha organizzato un torneo di tennis misto in memoria di Giulia Cecchettin. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un importante compito autentico, che riflette l'impegno e la passione di Alessandro nel mantenere viva la memoria di Giulia attraverso lo sport e la comunità .

Un torneo di tennis misto dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin. Ad organizzarlo è stato nei giorni scorsi un giovanissimo tennista, Alessandro Buffa, studente di terza media del Collegio vescovile Pio X. Il torneo rappresenta il proprio compito autentico, il progetto personale con il quale...

