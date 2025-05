Studente di terza media organizza torneo di tennis dedicato a Giulia Cecchettin

Un emozionante torneo di tennis misto è stato organizzato dal giovane tennista Alessandro Buffa, studente di terza media del Collegio vescovile Pio X, in onore della memoria di Giulia Cecchettin. Questo evento, oltre a promuovere lo sport, rappresenta un importante progetto personale di Alessandro, che ha deciso di dedicarsi a una causa significativa per sensibilizzare e mantenere viva la memoria di Giulia.

