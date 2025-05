striscioni contro l impianto di cremazione alcuni rimossi altri dati alle fiamme

Nel quartiere di Tavernelle, la controversia sull'impianto di cremazione si intensifica con l'affissione di striscioni di protesta. I messaggi, realizzati in modo artigianale e rimossi dalle autorità, hanno catalizzato l'attenzione pubblica, mentre alcuni di essi sono stati addirittura dati alle fiamme. L'articolo esplora le dinamiche di questa protesta e le reazioni della comunità locale.

Impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle, ieri mattina in vari punti del quartiere in questione sono spuntati una serie di striscioni ‘artigianali’, poi fatti rimuovere dal Comune e dalle forze dell’ordine. In realtà una serie di pezzi di stoffa bianchi, simili a lenzuola, affissi nei punti stradali più evidenti. Sugli striscioni una serie di slogan realizzati con bombolette spray e pennarelli, soprattutto di verde, il colore del comitato ‘Aria Nostra’. "La salute non si vende", "L’aria nostra non si tocca. No al crematorio", "Io cremato nel mio quartiere", "La salute è un diritto" e diversi altri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it