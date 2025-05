Striscia di Gaza l' Ordine dei medici condanna gli attacchi di Israele agli ospedali

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona esprime una ferma condanna agli attacchi israeliani contro gli ospedali nella Striscia di Gaza. Attraverso un appello urgente, l'organizzazione sottolinea l'importanza di proteggere malati, feriti e personale sanitario, richiamando al rispetto delle Convenzioni di Ginevra in contesti di conflitto. Questa iniziativa enfatizza la necessità di tutelare la salute e la dignità umana in situazioni di guerra.

Un appello urgente e fondamentale: proteggere i malati, i feriti, il personale sanitario, gli ospedali e le strutture sanitarie mobili nei luoghi di guerra, nel rispetto delle Convenzioni di Ginevra. L’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona si unisce al forte richiamo che il Comitato... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Striscia di Gaza, l'Ordine dei medici condanna gli attacchi di Israele agli ospedali

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“A Gaza hanno ucciso i nostri figli”: il lenzuolo bianco nella sede dell’Ordine dei medici; Striscia di Gaza, The Lancet condanna attacchi a popolazione civile e sanità. Appello di medici e psicologi; Comune di Torino e Ordine dei medici si mobilitano per Gaza; Ordine medici Verona: Proteggere i malati e il personale sanitario nei luoghi di guerra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Omceo Agrigento a fianco della collega Alaa al Naiiar e dei sanitari che operano nella Striscia di Gaza - Da 19 mesi a Gaza vengono uccise intere, o quasi, famiglie negli attacchi israeliani. Domenica scorsa hanno perso la vita 23 persone, tra le quali anche un operatore sanitario. Nei giorni precedenti, ... 🔗Segnala scrivolibero.it

Comune di Torino e Ordine dei medici si mobilitano per Gaza - Quindici consigliere in sciopero della fame per un giorno per chiedere la pace; un lenzuolo bianco in corso Francia: "Hanno ucciso i nostri figli" ... 🔗rainews.it scrive

Gaza, l'Ordine si associa all'appello della Fnomceo: "Corridoio umanitario per sicurezza sanitari" - Il testo della lettera destinata ai medici e al personale sanitario iscritto agli ordini professionali: “Noi operatori sanitari (medici, infermieri, farmacisti, psicologi, tecnici delle… Leggi ... 🔗Riporta informazione.it

I medici di Gaza