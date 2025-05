Striscia di Gaza l' Ordine dei medici condanna gli attacchi di Israele agli ospedali

L'Ordine dei Medici di Verona condanna fermamente gli attacchi israeliani agli ospedali nella striscia di Gaza, lanciando un appello urgente per la protezione di malati, feriti e personale sanitario. Sottolineando l'importanza del rispetto delle Convenzioni di Ginevra, l'ente si unisce al Comitato internazionale, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza delle strutture sanitarie nei contesti di conflitto.

