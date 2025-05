Stretta sugli smartphone dalle destre altra picconata alla lotta contro la mafia

Le recenti modifiche al Codice di procedura penale, promosse da forze politiche di destra, sollevano preoccupazioni significative per la lotta contro la mafia. Secondo il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, queste restrizioni sui sequestri di smartphone e dispositivi informatici avranno un impatto disastroso sulle indagini, complicando ulteriormente la lotta contro la criminalità organizzata e minacciando l'efficacia delle operazioni di sicurezza.

“Un impatto disastroso sulle indagini alla criminalità mafiosa”. È quello che, per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, avranno le modifiche al Codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, contenute nel disegno di legge a firma del forzista Pierantonio Zanettin approdato alla Camera. Il testo, già approvato al Senato è ora in Commissione Giustizia. Affossate le indagini sulla mafia. Ed è un vero colpo alle indagini per mafia, secondo Melillo, che audito in commissione non l’ha per niente nascosto... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stretta sugli smartphone, dalle destre altra picconata alla lotta contro la mafia

Approfondimenti da altre fonti

Stretta sugli smartphone, dalle destre altra picconata alla lotta contro la mafia - Il procuratore nazionale antimafia Melillo boccia il ddl Zanettin sulla confisca degli smartphone: "Un danno alla lotta contro la mafia" ... 🔗Da lanotiziagiornale.it

This is the weakest phone I’ve ever tested ?? HTC M8 #break #bend #test #tech