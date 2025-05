Street food e musica calabrese | a Brugherio l' evento Magna Grecia

Dal 30 maggio al 2 giugno, Brugherio ospita l'evento Magna Grecia, una celebrazione del meglio della Calabria. In via Turati, potrete gustare le specialitĂ culinarie locali, immergervi nella musica tradizionale e divertirvi con mercatini e giochi per bambini. Un'occasione imperdibile per vivere l'autentica cultura calabrese in un'atmosfera festosa!

Le specialitĂ culinarie della Calabria. Ma pure la musica, il mercatino e i giochi per bambini. L'appuntamento è dal 30 maggio al 2 giugno a Brugherio, nell'area di via Turati, con l'evento Magna Grecia. Per tutta la durata della manifestazione sarĂ presente un'area food con piatti tipici e... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Street food e musica calabrese: a Brugherio l'evento Magna Grecia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reggio Calabria Street Food Fest, domani la prima attesissima edizione della grande festa del gusto; Street food, musica e schiuma party: Limbiate... in festa; Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 maggio 2025; Reggio Calabria, Arangea in festa il 24 e 25 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Street food e musica calabrese: a Brugherio l'evento Magna Grecia - Le specialità culinarie della Calabria. Ma pure la musica, il mercatino e i giochi per bambini. 🔗monzatoday.it scrive

Sapori d’Autunno 2024: un evento di street food che celebra i sapori della Calabria - A Sant'Alessio in Aspromonte, “Sapori d'Autunno” celebra la cucina tradizionale calabrese e il divertimento con degustazioni, musica e attrazioni Sant ... Sapori d’Autunno – Street Food. Domenica 3 ... 🔗Lo riporta citynow.it

Vino, street food e musica. Torna ’Calici d’argento’: "Due giorni in centro storico" - Domani e sabato appuntamento nel cuore di Porto Ercole per deliziarsi il palato. L’assessore Orsini: "E’ più di una rassegna enologica, è un evento per animare il borgo". 🔗msn.com scrive

2. Crazy Calabreses & Our First Pizza - Spilinga