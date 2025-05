Street fighter | i personaggi che jason momoa e i suoi tre nuovi co-protagonisti potrebbero interpretare nel film live-action

Il franchise di Street Fighter, iconica serie di videogiochi di combattimento, si appresta a tornare sul grande schermo con una nuova trasposizione live-action prodotta da Legendary Entertainment. L’entusiasmo cresce attorno al cast, che vede la presenza di Jason Momoa e altri attori di spicco. Scopriamo insieme quali personaggi potrebbero interpretare e come questa nuova avventura potrebbe rinnovare un classico del cinema e dei videogiochi.

Il franchise di Street Fighter, celebre serie di videogiochi di combattimento, si prepara a ricevere una nuova trasposizione cinematografica prodotta da Legendary Entertainment. La produzione sta attirando l’attenzione grazie all’annuncio di un cast composto da nomi di grande rilievo, alimentando le speculazioni sui ruoli che gli attori potrebbero interpretare. Questa operazione rappresenta un momento importante per confrontare la recente evoluzione della saga con le precedenti versioni e adattamenti, tra cui film, serie web e produzioni animate. il nuovo film di street fighter: una ripresa significativa nel panorama cinematografico... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Street fighter: i personaggi che jason momoa e i suoi tre nuovi co-protagonisti potrebbero interpretare nel film live-action

