Strage Viareggio confermate condanne Familiari vittime contro Moretti | Hai bruciato vive 32 persone

Le condanne degli imputati nella strage ferroviaria di Viareggio del 2009 sono state confermate in appello. Tra i condannati si trova l'ex amministratore delegato, Moretti, che affronta le durissime accuse dei familiari delle vittime: "Hai bruciato vive 32 persone". Il tragico incidente, avvenuto nella notte del 29 giugno, portò alla morte di 32 persone, segnando indelebilmente la memoria collettiva.

Confermate in appello le condanne per 12 imputati della strage ferroviaria di Viareggio del 2009. Tra loro l'ex Ad Moretti, duramente contestato dai familiari delle vittime: "Hai bruciato vive 32 persone". La notte del disastro morirono 32 persone...

