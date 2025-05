Strage Viareggio confermata condanna a 5 anni per Moretti Il legale | Faremo ricorso

Mauro Moretti, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, è stato condannato a 5 anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio. La sentenza della Corte d'appello di Firenze ha suscitato reazioni emozionate da parte dei familiari delle vittime, mentre il legale di Moretti ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso. La tragedia, avvenuta nel 2009, ha segnato profondamente la comunità.

(Adnkronos) – Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, condannato a 5 anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio, è stato contestato dai familiari delle vittime al termine della lettura della sentenza della Corte d'appello di Firenze. Quando Moretti ha lasciato l'aula, alcuni familiari sono andati incontro .

