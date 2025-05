Strage Viareggio 5 anni all’ex ad di Fs Moretti Pene confermate per 12

Cinque anni dopo la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato le pene per dodici imputati, compreso Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. L'incidente tragico ha causato la morte di trentadue persone e lasciato oltre cento feriti, sollevando interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza nel settore ferroviario.

Pene confermate dai giudici della corte d’appello di Firenze per i dodici imputati nell’ambito del processo d’appello ter per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, che provocò trentadue morti e un centinaio di feriti. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex Ad di Ferrovie dello Stato, è stato condannato a 5 anni di reclusione. La ricostruzione del processo d’appello. Il nuovo processo d’appello si è reso necessario dopo che il 15 gennaio del 2024 la Corte di Cassazione, pur confermando le responsabilità penali degli imputati, già accertate per il disastro che ebbe origine dallo svio di un treno merci composto da vagoni cisterna contenenti gpl, la cui fuoriuscita innescò un’esplosione e un successivo incendio che devastò la zona della stazione ferroviaria, in parziale accoglimento del ricorso di dodici dei tredici imputati, aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 30 giugno 2022, limitatamente all’entità della riduzione di pena inflitta a tali imputati per le circostanze attenuanti generiche, che era stata determinata in un nono dalla Corte di appello, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Viareggio, 5 anni all’ex ad di Fs Moretti. Pene confermate per 12

