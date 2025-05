Strage di Viareggio restano i 5 anni per Moretti Confermata la condanna per l’ex ad di Fs ed Rfi

La sentenza relativa alla strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, ha confermato la condanna a 5 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI. Il processo d’appello ter, a Firenze, si è pronunciato su uno degli episodi più tragici della storia ferroviaria italiana, riservando 12 imputati a un quadro giuridico già complesso dopo il rinvio della Cassazione.

Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a quantificare le condanne limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche. Moretti è presente in aula. «Siamo delusi e ricorreremo in Cassazione – dice l'avvocato Ambra Iovine, legale dell'ex ad di Fs e Rfi Moretti, che era presente in aula. Non solo a Mauro Moretti ma a tutti gli altri 11 imputati al processo d'appello ter per la strage di Viareggio sono state confermate le pene inflitte nel precedente processo d'appello e poi annullate dalla Cassazione che aveva rinviato nuovamente il procedimento ai giudici di secondo grado del capoluogo toscano al solo fine di determinare la condanna in base alle attenuanti generiche...

