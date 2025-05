Strage di Viareggio | pene confermate per 12 imputati 5 anni a Mauro Moretti

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato le pene per dodici imputati nel processo d'appello ter relativo alla Strage di Viareggio del 29 giugno 2009, che causò la morte di trentadue persone e un centinaio di feriti. Tra i condannati, Mauro Moretti riceve una pena di cinque anni, riflettendo la gravità del disastro e le responsabilità legali assunte.

