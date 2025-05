Strage di Viareggio l’Appello ter a Firenze | attesa per la sentenza i parenti al presidio

A Firenze, oggi si svolge l'attesa udienza del terzo appello per la strage di Viareggio, il disastro avvenuto il 29 giugno 2009. I familiari delle vittime sono riuniti in presidio davanti al palazzo di giustizia, sperando in una sentenza che possa finalmente portare giustizia dopo anni di battaglie legali. L'atmosfera è carica di emozione e attesa per i corsi di questo importante processo.

Firenze, 27 maggio 2025 – Presidio dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 davanti al palazzo di giustizia di Firenze per il sesto processo, l'appello ter, del disastro: l'udienza che si apre nel pomeriggio dovrebbe portare alla sentenza. I giudici di secondo grado, dopo il rinvio della Cassazione, sono chiamati a quantificare le condanne per 12 imputati, tra cui l'ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche. Al cancello del palazzo di giustizia appesi cartelloni anche con i volti delle 32 vittime della strage, innescata dal deragliamento di un vagone che trasportava gpl con conseguenti incendi che devastarono case e strade adiacenti alla stazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage di Viareggio, l’Appello ter a Firenze: attesa per la sentenza, i parenti al presidio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Martedì la sentenza definitiva per la strage di Viareggio; SENTENZA APPELLO-TER SULLA STRAGE FERROVIARIA DI VIAREGGIO DEL 29 GIUGNO 2009; Martedì la sentenza definitiva per la strage di Viareggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Oggi sentenza dell’Appello (ter). Il ricalcolo di pene e attenuanti. Ma c’è il rischio di nuovi ricorsi - I giudici si ritirano in Camera di consiglio alle 14: la Procura ha chiesto la conferma di tutte le condanne . Gli avvocati difensori invece puntano a uno sconto o comunque a una misura alternativa al ... 🔗Da msn.com

Strage di Viareggio, l’Appello ter a Firenze: attesa per la sentenza, i parenti al presidio - Firenze, 27 maggio 2025 – Presidio dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 davanti al palazzo di giustizia di Firenze per il sesto processo, ... 🔗Scrive lanazione.it

Martedì la sentenza definitiva per la strage di Viareggio - L'appello ter è previsto a Firenze martedì, i familiari delle vittime hanno annunciato che saranno presenti al palazzo di giustizia ... 🔗Si legge su noitv.it

2025-03-19 VIAREGGIO (LU) - STRAGE VIAREGGIO, A MAGGIO SENTENZA APPELLO TER