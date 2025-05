Strage di Viareggio la Corte d’Appello conferma la condanna a 5 anni per Moretti l’ex ad di Fs

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, nell'ambito del processo relativo alla strage di Viareggio del 29 giugno 2009. L'incidente ferroviario causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti, e le dodici condanne già stabilite nel secondo grado sono rimaste inalterate.

Strage di Viareggio, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato senza alcuna modifica le dodici condanne già stabilite nel secondo grado del processo ‘ter’ sull’incidente ferroviario di Viareggio de l 29 giugno 2009, che costò la vita 32 persone e provocò oltre 100 feriti. Confermata dunque la condanna a 5 anni per l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze erano chiamati a quantificare le condanne, limitatamente all’entità della riduzione di pena inflitta per gli attenuanti generici. “Siamo delusi e ricorreremo in Cassazione”, ha detto l’avvocato Ambra Iovine, legale dell’ex ad di Fs e Rfi, presente in aula... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Viareggio, la Corte d’Appello conferma la condanna a 5 anni per Moretti, l’ex ad di Fs

