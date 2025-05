Strage di Viareggio confermati i 5 anni all’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie, senza alcuna riduzione di pena. La sentenza riguarda il processo 'ter' sulla tragica strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone. Non ci sono state modifiche delle 12 condanne già stabilite nel secondo grado di giudizio.

Nessuna riduzione di pena. È il verdetto della Corte d’Appello di Firenze che ieri ha confermato senza alcuna modifica le 12 condanne stabilite nel secondo grado del cosiddetto processo ‘ter’ relativo alla strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone e oltre cento rimasero ferite. Confermati i 5 anni per Moretti e i 4 per Elia. Tra le conferme, anche i cinque anni inflitti a Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato e i 4 anni, 2 mesi e 20 giorni dati a Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Strage di Viareggio, confermati i 5 anni all’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Viareggio, confermata condanna a Moretti: 5 anni all'ex ad di Fs e Rfi. La difesa: «Delusi, faremo ricorso» - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i ... 🔗msn.com scrive

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i gi ... 🔗Lo riporta ansa.it

Strage di Viareggio, confermate le condanne per i 12 imputati: 5 anni per l’ex ad di Fs e Rfi Moretti - L’avvocato del manager: “Delusi, ricorreremo in Cassazione”. Il legale dei familiari delle vittime: “La sentenza conferma le responsabilità” ... 🔗Si legge su ilsecoloxix.it