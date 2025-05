Strage di Viareggio confermate le condanne | 5 anni a Mauro Moretti

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato le condanne per i 12 imputati della strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, in cui 32 persone persero la vita e oltre cento furono ferite. Tra i condannati, Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, riceve una pena di cinque anni. La sentenza segna un passo significativo nella ricerca di giustizia per le vittime.

Nel pomeriggio del 27 maggio, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato le condanne nei confronti dei 12 imputati coinvolti nella strage ferroviaria di Viareggio, in cui, nella notte del 29 giugno 2009, persero la vita 32 persone e circa cento rimasero ferite a causa del deragliamento di un convoglio carico di GPL. Il nuovo procedimento, nato dopo la sentenza della Cassazione che aveva disposto un nuovo esame sulle attenuanti generiche. Tra i condannati figurano Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, a 5 anni, e altri dirigenti e tecnici di aziende italiane, tedesche e austriache coinvolte nella gestione e manutenzione dei carri merci... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Viareggio, confermate le condanne: 5 anni a Mauro Moretti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage Viareggio, confermata condanna a 5 anni per Moretti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Strage di Viareggio, confermata la condanna a cinque anni per Mauro Moretti: il profilo dell'ex ad di Fs e Rfi - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i ... 🔗Segnala msn.com

Strage di Viareggio, confermata condanna a Moretti: 5 anni all'ex ad di Fs e Rfi. La difesa: «Delusi, faremo ricorso» - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i ... 🔗Da msn.com

Strage di Viareggio, confermate le condanne per i 12 imputati: 5 anni per l’ex ad di Fs e Rfi Moretti - L’avvocato del manager: “Delusi, ricorreremo in Cassazione”. Il legale dei familiari delle vittime: “La sentenza conferma le responsabilità” ... 🔗Segnala ilsecoloxix.it