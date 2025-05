Strage di Viareggio | confermata la condanna a 5 anni per Moretti ex ad di Fs e Rfi I legali | Delusi e amareggiati faremo ricorso

La strage di Viareggio del 2009, che provocò la tragica morte di 32 persone, riaccende l'attenzione con la conferma della condanna a cinque anni per Mauro Moretti, ex AD di FS e RFI. Nonostante l'Appello ter ridetermini le pene a distanza di sedici anni dall'incidente, i legali di Moretti esprimono delusione e annunciano la volontà di ricorrere contro la sentenza.

L'Appello ter ha rideterminato le pene a 16 anni dall'incidente del 2009 che costò la vita a 32 persone: tutte confermate... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage di Viareggio: confermata la condanna a 5 anni per Moretti, ex ad di Fs e Rfi. I legali: «Delusi e amareggiati, faremo ricorso»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Comiso, l’aeroporto è deserto: in un giorno nessun decollo; Le idee dei Radical Flows e lo stop dei 142 critici: la guerra tra architetti per disegnare la città; Cosa fare a Milano oggi 18 maggio: la “Pet Flower Parade” e l’appuntamento vintage con East Market; Garlasco, trovati nel canale una mazzetta, un’ascia e un attizzatoio. E spunta uno scritto di Sempio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i gi ... 🔗Scrive ansa.it

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti: il profilo dell'ex ad di Fs e Rfi - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad ... 🔗Segnala msn.com

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per l'ex manager di Fs e Rfi Moretti - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i gi ... 🔗Lo riporta msn.com