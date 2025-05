Strage di Viareggio confermata la condanna a 5 anni per l' ex ad Mauro Moretti

A oltre 15 anni dalla tragica Strage di Viareggio, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato Mauro Moretti. L'incidente ferroviario, verificatosi il 29 giugno 2009, causò la morte di 32 persone e ferì un centinaio di cittadini, segnando profondamente la comunità e ponendo interrogativi sulla sicurezza del trasporto ferroviario in Italia.

